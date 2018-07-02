banner107
Unutulmaz karakterleriyle KEMAL SUNAL
Unutulmaz karakterleriyle KEMAL SUNAL
53 0
Ev yapımı Milkshakeler
Ev yapımı Milkshakeler
26 0
Böyle hurda taşıma mı olur?
Böyle hurda taşıma mı olur?
54 0
Akinfeev kalesinde devleşti, Rusya çeyrek finale yükseldi
Akinfeev kalesinde devleşti, Rusya çeyrek finale yükseldi
62 0
Sertoğlu'nun istifası kabul edilmedi
Sertoğlu'nun istifası kabul edilmedi
83 0
Bosna Hersek'in “Saklı Cenneti” Prokosko
Bosna Hersek'in “Saklı Cenneti” Prokosko
64 0
Opel, Yeni Combo'yu tanıttı
Opel, Yeni Combo'yu tanıttı
89 0
Sivri sezonu, Galatasaray A takımı ile açtı
Sivri sezonu, Galatasaray A takımı ile açtı
166 0
banner82
banner147

Brezilya sürprize izin vermedi

banner27

2018 FIFA Dünya Kupası son 16 turu maçında Brezilya, Meksika'yı 2-0 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı

Brezilya sürprize izin vermedi
banner137

Stat: Samara Arena

Hakemler: Gianluca Rocchi, Elenito Di Liberatore, Mauro Tonolini (İtalya)

Brezilya: Becker, Fagner, Thiago Silva, Miranda, Filipe Luis, Paulinho (Dk. 80 Fernandinho), Casemiro, Willian (Dk. 90+1 Marquinhos), Coutinho (Dk. 86 Firmino), Neymar, Gabriel Jesus

Meksika: Ochoa, Alvarez (Dk. 55 Jonathan Dos Santos), Ayala, Salcedo, Gallardo, Herrera, Marquez (Dk. 46 Layun), Guardado, Carlos Vela, Lozano, Javier Hernandez (Dk. 60 Raul Jimenez)

Goller: Dk. 51 Neymar, Dk. 88 Firmino (Brezilya)

Almanya, İspanya ve Portekiz gibi favori ülkelerin son 16 turunda turnuvaya veda etmesinin ardından futbolseverlerin gözü Brezilya-Meksika mücadelesindeydi. Sambacılar, Meksika'yı yenerek sürprize izin vermedi.

25. dakikada Brezilya gole yaklaştı. Sol kanatta topla buluşan Neymar, ceza sahası içinde şık bir çalımla iki rakibinden kurtuldu. Yıldız oyuncu, sol çaprazda dar açıdan vuruşunu yaparken, kaleci Ochao'nun elinden dönen topu, savunma uzaklaştırdı.

33. dakikada Jesus, Meksika ceza sahasına girip sol çaprazdan sert bir vuruş yaparken, top kaleci Ochoa'dan döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

51. dakikada Brezilya öne geçti. Willian, Neymar'dan aldığı şık pasla ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun altıpas içine yerden sert gönderdiği topa arka direkte Neymar kayarak dokundu ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0

63. dakikada Brezilya ikinci golüne yaklaştı. Sol kanatta topu kontrol eden Willian, rakibinden kurtulup ceza sahasına girdi. Willian'ın sert şutunda, kaleci Ochoa parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi.

88. dakikada Brezilya farkı 2'ye çıkardı. Fernandinho'nun pasıyla Neymar sol taraftan ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun sağ ayağının dışıyla attığı şut, kaleci Ochoa'nın ayağından arka direğe açıldı. Müsait durumdaki Firmino, topu ağlara gönderdi: 2-0

Mücadele, Brezilya'nın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Brezilya çeyrek final mücadelesini 6 Temmuz Cuma günü saat 21.00'de Kazan Arena'da oynayacak.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.