Brezilya sürprize izin vermedi

Stat: Samara Arena
Hakemler: Gianluca Rocchi, Elenito Di Liberatore, Mauro Tonolini (İtalya)
Brezilya: Becker, Fagner, Thiago Silva, Miranda, Filipe Luis, Paulinho (Dk. 80 Fernandinho), Casemiro, Willian (Dk. 90+1 Marquinhos), Coutinho (Dk. 86 Firmino), Neymar, Gabriel Jesus
Meksika: Ochoa, Alvarez (Dk. 55 Jonathan Dos Santos), Ayala, Salcedo, Gallardo, Herrera, Marquez (Dk. 46 Layun), Guardado, Carlos Vela, Lozano, Javier Hernandez (Dk. 60 Raul Jimenez)
Goller: Dk. 51 Neymar, Dk. 88 Firmino (Brezilya)
Almanya, İspanya ve Portekiz gibi favori ülkelerin son 16 turunda turnuvaya veda etmesinin ardından futbolseverlerin gözü Brezilya-Meksika mücadelesindeydi. Sambacılar, Meksika'yı yenerek sürprize izin vermedi.
25. dakikada Brezilya gole yaklaştı. Sol kanatta topla buluşan Neymar, ceza sahası içinde şık bir çalımla iki rakibinden kurtuldu. Yıldız oyuncu, sol çaprazda dar açıdan vuruşunu yaparken, kaleci Ochao'nun elinden dönen topu, savunma uzaklaştırdı.
33. dakikada Jesus, Meksika ceza sahasına girip sol çaprazdan sert bir vuruş yaparken, top kaleci Ochoa'dan döndü.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.
51. dakikada Brezilya öne geçti. Willian, Neymar'dan aldığı şık pasla ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun altıpas içine yerden sert gönderdiği topa arka direkte Neymar kayarak dokundu ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0
63. dakikada Brezilya ikinci golüne yaklaştı. Sol kanatta topu kontrol eden Willian, rakibinden kurtulup ceza sahasına girdi. Willian'ın sert şutunda, kaleci Ochoa parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi.
88. dakikada Brezilya farkı 2'ye çıkardı. Fernandinho'nun pasıyla Neymar sol taraftan ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun sağ ayağının dışıyla attığı şut, kaleci Ochoa'nın ayağından arka direğe açıldı. Müsait durumdaki Firmino, topu ağlara gönderdi: 2-0
Mücadele, Brezilya'nın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Brezilya çeyrek final mücadelesini 6 Temmuz Cuma günü saat 21.00'de Kazan Arena'da oynayacak.