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Brezilya penaltılarla yarı finalde

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Copa America'da ilk yarı finalist Paraguay'ı penaltılarda 4-3 yenen Brezilya oldu

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Brezilya penaltılarla yarı finalde
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Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Kupa Amerika'da (Copa America) ilk yarı finalist, normal süresi 0-0 biten mücadelenin ardından penaltılarda Paraguay'ı 4-3 yenen ev sahibi Brezilya oldu.

Brezilya'da düzenlenen 46. Kupa Amerika'nın çeyrek finalinde ev sahibi ekip, Paraguay'la Porto Alegre kentindeki Gremio Stadı'nda karşılaştı.

Karşılıklı ataklarla geçen mücadelede Brezilya ile Paraguay, yakalanan gol fırsatlarını değerlendiremedi ve mücadelenin 90 dakikalık normal süresi 0-0 eşitlikle sona erdi. Paraguay'da Fabian Balbuena, 58. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Brezilya, penaltı atışları sonunda Paraguay'ı 4-3 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Ev sahibi ekipte Willian, Marquinhos, Philippe Coutinho ve Gabriel Jesus penaltı atışını değerlendirirken, Roberto Firmino ise kaçırdı. Paraguay'da ise Miguel Almiron, Bruno Valdez ve Rodrigo Rojas penaltı atışını gole çevirirken, Gustavo Gomez ile Derlis Gonzalez değerlendiremedi.

Turnuvanın çeyrek finalinde bugün, TSİ 02.00'de Kolombiya-Şili, TSİ 22.00'de Uruguay-Peru maçları oynanacak.

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