Brescia, Balotelli ile yollarını ayıracak

İtalya Serie A ekibi Brescia, MarioBalotelli ile yollarını ayıracak. Tecrübeli futbolcu ile ilgili hayal kırıklığı yaşadıklarını belirten başkanMassimoCellino, "Aklı bizimle değil ve bu can sıkıyor. Onunla yollarımızı ayıracağız" dedi

Oynadığı her takımda sorunlar yaşayan MarioBalotelli, Brescia’da da eleştirilerin odağında yer alıyor...

29 yaşındaki futbolcunun geleceği hakkında konuşan başkanMassimoCellino, antrenmanlara katılmayan tecrübeli forvet ile iplerin kopma noktasına geldiğini söyledi.

Balotelli'yi takıma katkı sağlaması için transfer ettiklerini hatırlatan Cellino, "O, bizi hayal kırıklığına uğrattı. Aklı bizimle değil ve bu can sıkıyor. Kendisi ile yollarımızı ayıracağız'' dedi.

Serie A'nın son sırasında yer alan Brescia ile 19 resmi maça çıkan 29 yaşındaki futbolcu, 5 kez fileleri sarstı.

Balotelli daha önce forması giydiği Inter, Milan, Manchester City, Liverpool, Nice ve Marsilya'da da yaşadığı problemlerle gündeme gelmişti.

Transferde ismi sık sık Türk takımlarıyla da geçen MarioBalotelli'nin yeni adresinin neresi olacağı şimdiden merak konusu...