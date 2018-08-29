Brentford'a olay sponsor

Championship ekibi Brentford'un yeni sponsoru olay yarattı. İngiliz ekibi, G. Saville&Sons adlı cenaze levazımat şirketiyle anlaştı. "Ölene kadar Brentford" başlığıyla duyurulan anlaşmada firma, kulübün 'Resmi Cenaze Partneri' oldu. Bazı taraftarlar, "Lütfen şaka olduğunu söyleyin" dedi.