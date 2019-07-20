Boynuz kulağı geçti

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Güney Kıbrıs ekibi AEL Limasol, UEFA Avrupa Ligi elemeleri ikinci turunda Yunanistan'ın Aris takımı ile karşılaşacak. Bu eşleşmenin turu geçmek dışında daha farklı bir önemi de var.

Güney Kıbrıs ve Yunanistan UEFA puan sıralamasında birbirine oldukça yakın bir konumda  bulunuyorlar. Güney Kıbrıs 22.625 puanla 15.sırada yer alırken; Yunanistan ise 21.400 puanla 16.sırada yer alıyor. 2021-2022 sezonunda UEFA sıralamasında 15.sırada yer alacak olan  ülkenin takımı Şampiyonlar Ligi elemelerine 2, Avrupa Ligi elemelerine 1 ve  Avrupa Ligi 2 elemelerine 2 takım gönderme hakkına sahip olacak. Güney Kıbrıs ekibi AEL'in turu geçmesi halinde Güney Kıbrıs 15. sırada kalmayı garantileyecek.

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