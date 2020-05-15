‘Böyle devam edersek Şampiyonlar Ligi’ni kazanamayız’

Barcelona'nın kaptanı Lionel Messi, taktik stillerinde değişim olmazsa ve takımın performansı artmazsa, bu yıl Şampiyonlar Ligi'ni kazanabileceklerine inanmıyor.

La Liga devi Barcelona’nın kaptanı Lionel Messi, takımın geleceği hakkında çarpıcı itiraflarda bulundu.

Ocak ayında teknik direktör Ernesto Valverde’nin yerine göreve gelen Quique Setien, oynattığı futbolla eleştiri konusu olurken Mart ayında alınan 2-0’lık Real Madrid yenilgisiyle tepkilerin odak noktası oldu.

Katalan ekibi, La Liga’da halen Real Madrid’in 2 puan önünde zirvede yer alsa da kaptan Lionel Messi umutlu bir görüntü vermedi.

Futbol maçları corona virüsü pandemisi nedeniyle durdurulmadan önce Barcelona, Şampiyonlar Ligi Son 16 turunun ilk maçında Napoli ile 1-1 berabere kaldı.

“SETIEN SÖYLEDİKLERİMİ YANLIŞ ANLADI”

İspanya gazetesi Sport’a röportaj veren Messi, “Sanırım Setien söylediklerimi yanlış anladı. Söylediğim şey, ara vermeden önce sergilediğimiz performansla Şampiyonlar Ligi’ni kazanmak için yeterli olmadığımızın açık olmasıydı” dedi.

Takımın kalitesinden şüphe etmediğini söyleyen Arjantinli yıldız, “Asla sahip olduğumuz kadrodan şüphe etmedim ve oynadığımız tüm turnuvaları kazanabileceğimizden şüphem yok ama bu futbolla değil” ifadelerini kullandı.

“BÖYLE DEVAM EDERSEK MÜMKÜN DEĞİL”

Herkesin fikrine saygı duyduğunu söyleyen Messi, “Benim fikrim Şampiyonlar Ligi’nde her sene oynama şansına ve gerçeğine dayanıyor. Ve oynadığımız gibi devam edersek bunun mümkün olmadığını biliyorum” şeklinde konuştu.

Barcelona Teknik Direktörü Setien daha önce yaptığı açıklamada, “Oyunculara kaybetmek için zamanım olmadığını birçok kez söyledim ve hem Şampiyonlar Ligi’ni hem de La Liga’yı kazanmak istiyorum” yorumunda bulundu.