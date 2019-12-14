Bournemouth Chelsea'yi evinde yıktı

İngiltere Premier Lig'in 17. haftasında Chelsea, evinde Bournemouth'a 1-0 yenildi

Chelsea, İngiltere Premier Lig'in 17. haftasında Bournemouth'u ağırladı.

84. dakikada konuk ekip Bournemouth, Dan Gosling'in golüyle 1-0 öne geçti.

Frank Lampard'ın öğrencileri, son dönemde aldığı başarısız sonuçlara bir yenisini daha ekledi. Evinde kaybeden maviler bu sonuçla, ligde oynadığı son 5 maçın 4'ünü kaybetti ve 29 puanda kaldı.

Konuk Bournemouth ise ligde yaşadığı zor günleri aldığı bu galibiyetle durdurdu. Son 5 mücadeleden puansız ayrılan Eddie Howe'ın öğrencileri, bu galibiyetle puanını 19'a çıkartarak düşme hattından uzaklaşarak nefes aldı.

Stamford Bridge Stadyumu'nda oynanan maç TRT Spor'dan naklen yayınlandı.