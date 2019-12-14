banner255
banner69
Başkentte Kaymaklı farkı
Başkentte Kaymaklı farkı
45 0
Garga, liderliğe kanatlandı
Garga, liderliğe kanatlandı
12 0
 
2020 Audi’ler heyecan yaratacak
2020 Audi’ler heyecan yaratacak
18 0
Derbide gülen Baf
Derbide gülen Baf
234 0
GG’nin zirve aşkı
GG’nin zirve aşkı
18 0
Grand Sapphire yoğun ilgi görüyor
Grand Sapphire yoğun ilgi görüyor
31 0
63 0
banner355

Bournemouth Chelsea'yi evinde yıktı

banner27

İngiltere Premier Lig'in 17. haftasında Chelsea, evinde Bournemouth'a 1-0 yenildi

Bournemouth Chelsea'yi evinde yıktı

Chelsea, İngiltere Premier Lig'in 17. haftasında Bournemouth'u ağırladı.

84. dakikada konuk ekip Bournemouth, Dan Gosling'in golüyle 1-0 öne geçti.

Frank Lampard'ın öğrencileri, son dönemde aldığı başarısız sonuçlara bir yenisini daha ekledi. Evinde kaybeden maviler bu sonuçla, ligde oynadığı son 5 maçın 4'ünü kaybetti ve 29 puanda kaldı.

Konuk Bournemouth ise ligde yaşadığı zor günleri aldığı bu galibiyetle durdurdu. Son 5 mücadeleden puansız ayrılan Eddie Howe'ın öğrencileri, bu galibiyetle puanını 19'a çıkartarak düşme hattından uzaklaşarak nefes aldı.

Stamford Bridge Stadyumu'nda oynanan maç TRT Spor'dan naklen yayınlandı. 

banner365
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.