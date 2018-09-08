Bosna Hersek, deplasmanda kazandı

UEFA Uluslar Ligi'nde Bosna Hersek, deplasmanda Kuzey İrlanda'yı 2-1 yendi

UEFA'nın milli takım düzeyindeki yeni organizasyonunun üçüncü gününde, B Ligi 3. Grup karşılaşmasında Kuzey İrlanda, Windsor Park'ta Bosna Hersek'i konuk etti.

Karşılaşmaya hızlı başlayan konuk ekip Bosna Hersek, 36. dakikada Haris Duljevic'in golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda da ataklarını sürdüren Bosna Hersek, 64. dakikada Elvis Saric'in fileleri havalandırmasıyla farkı açarak skoru 2-0'a getirdi. Kuzey İrlanda'da Will Grigg, 90+3'üncü dakikada ağları sarsmasına rağmen takımının mücadeleyi kaybetmesine engel olamadı ve karşılaşma, Bosna Hersek'in 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Medipol Başakşehir'de forma giyen Bosna Hersekli Edin Visca, karşılaşmada 90 dakika boyunca sahada kaldı.

Uluslar Ligi'nde ikinci gün sonuçları

UEFA'nın milli takım düzeyindeki yeni organizasyonunun ikinci gününde 7 karşılaşma oynandı.

Öne çıkan B Ligi 2. Grup karşılaşmasında Türkiye, Rusya'yı Trabzon'da konuk etti. Mücadelenin ilk yarısı, Denis Cheryshev ve Serdar Aziz'in karşılıklı golleriyle 1-1 berabere tamamlandı. Rusya, ikinci devrede Artem Dzyuba'nın kaydettiği golle karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

UEFA Uluslar Ligi'nin ikinci gün müsabakalarında alınan sonuçlar şöyle:

- A Ligi

3. Grup: İtalya-Polonya: 1-1

- B Ligi

2. Grup: Türkiye-Rusya: 1-2

- C Ligi

1. Grup: Arnavutluk-İsrail: 1-0

4. Grup: Litvanya-Sırbistan: 0-1

Romanya-Karadağ: 0-0

- D Ligi

3. Grup: Azerbaycan-Kosova: 0-0

Faroe Adaları-Malta: 3-1