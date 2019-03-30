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Borussia Dortmund yeniden lider

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Bundesliga'da Wolfsburg'u 2-0 yenen Borussia Dortmund, Bayern Münih'in Freiburg ile 1-1 berabere kalması sonrası yeniden liderlik koltuğuna oturdu

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Borussia Dortmund yeniden lider
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Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Borussia Dortmund, sahasında Wolfsburg'u 2-0 yenerek iki hafta önce Bayern Münih'e kaptırdığı liderliği geri aldı.

Borussia Dortmund, Bundesliga'nın 27. haftasında Signal Iduna Park'ta Wolfsburg'u konuk etti.

Sarı-siyahlılar, 90+1. ve 90+4. dakikalarda Paco Alcacer'in attığı gollerle karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

BAYERN MÜNİH FREİBURG'A TAKILDI

Bayern Münih ise deplasmanda Freiburg ile 1-1 berabere kaldı.

Freiburg'un 3. dakikada Lucas Höler ile öne geçtiği karşılaşmada Bayern Münih'in golünü 22. dakikada Robert Lewandowski kaydetti.

Böylelikle Borussia Dortmund puanını 63'e çıkararak liderlik koltuğuna oturdu. Bayern Münih ise 61 puanla 2. sıraya geriledi.

Sarı-siyahlılar, iki hafta önce liderliği Bavyera ekibine kaptırmıştı.

Bundesliga'da oynanan diğer karşılaşmalarda Werder Bremen sahasında Mainz 05'i 3-1 yenerken, Fortuna Düsseldorf da evinde Borussia Mönchengladbach'ı aynı skorla geçti.

Nürnberg de sahasında Augsburg'u 3-0 mağlup etti.

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