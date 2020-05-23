banner411
banner69
Borussia Dortmund seriye bağladı
Borussia Dortmund seriye bağladı
13 0
Bedis'te tehlike
Bedis'te tehlike
114 0
 
Güreş salonu artık daha çağdaş
Güreş salonu artık daha çağdaş
24 0
Pakistan'da düşen uçaktan mucize kurtuluş
Pakistan'da düşen uçaktan mucize kurtuluş
99 0
Mola derbi ile bitecek
Mola derbi ile bitecek
188 0
Baf’ta genel kurul tarihi belirlendi
Baf’ta genel kurul tarihi belirlendi
273 0
Belhanda'ya 3 teklif var
Belhanda'ya 3 teklif var
46 0
banner449

Borussia Dortmund seriye bağladı

banner27

Almanya Bundesliga'nın 27. hafta mücadelesinde zirve takibini sürdüren Borussia Dortmund, deplasmanda Wolfsburg'u 2-0 mağlup etti. Sarı-siyahlılar, bu sonuçla ligde galibiyet serisini 6 maça çıkardı

Borussia Dortmund seriye bağladı

Bundesliga'nın 27. haftasında Borussia Dortmund, deplasmanda Wolfsburg'u 2-0 mağlup ederek zirve yarışında kayıp yaşamadı.

Mücadelenin 32. dakikasında Guerreiro'nun golüyle 1-0 öne geçen Dortmund, ilk yarıyı da bu sonuçla kapattı. Türk asıllı Alman oyuncu Emre Can, 46. dakikada oyuna dahil oldu.

78. dakikada Hakimi'nin sayısıyla Borussia Dortmund farkı 2'ye çıkarırken ev sahibi ekipte Felix Klaus, 82. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Borussia Dortmund bu sonuçla puanını 57'ye çıkarırken 2. sıradaki yerini korudu. Wolfsburg ise 39 puanla 6. sırada kaldı.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.