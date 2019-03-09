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Borussia Dortmund Ozan Kabak'ı üzdü

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Borussia Dortmund, sahasında Ozan Kabak’ın formasını giydiği Stuttgart’ı 3-1 yendi. Dortmund, bu galibiyete rağmen liderlik koltuğunu 19 hafta sonra Bayern Münih'e kaptırdı

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Borussia Dortmund Ozan Kabak'ı üzdü
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Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) Borussia Dortmund, sahasında Ozan Kabak’ın formasını giydiği Stuttgart’ı 3-1 yendi. Borussia Dortmund, bu galibiyete rağmen liderlik koltuğunu Bayern Münih'e bıraktı.

Bundesliga’nın 25. hafta maçında Borussia Dortmund, Ozan Kabak’lı Stuttgart’ı ağırladı. Ev sahibi ekip sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Dortmund'un gollerini 62. dakikada penaltıdan Marco Reus, 84. dakikada Paco Alcacer ve 90. dakikada Christian Pulisic kaydetti. Stuttgart’ın tek golü 71. dakikada Marc-Oliver Kempf’ten geldi.

Ozan ilk 11’de başladığı maçta 90 dakika forma giydi.

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