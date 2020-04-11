Blatter hakkındaki davalardan birinin düşmesi gündemde

FIFA'nın eski Başkanı Sepp Blatter'e karşı "ceza gerektirecek kötü yönetim" iddialarıyla açılan davanın düşmesi gündemde. Blatter'in 2011'de Michel Platini'ye usulsüz 2 milyon İsviçre frangı verdiği gerekçesiyle açılan dava ise sürecek

İsviçre'deki federal savcılar, FIFA'nın eski başkanı Sepp Blatter'e karşı açılan iki davadan birini düşürmeye hazırlanıyor.

Blatter'in böylece "Ceza gerektirecek kötü yönetim" iddiasyla açılan davadan beraat etmesi bekleniyor.

84 yaşındaki eski başkan için adli süreç bundan 4.5 yıl önce başlarken 17 yıldır yürüttüğü FIFA Başkanlığı'nı da kaybetmesine neden olmuştu.

Ayrıca, Sepp Blatter'in FIFA'da 6 yıl boyunca görev alması da yasaklanmıştı.

İsviçre savcılık makamı Blatter'e karşı diğer dava sürecinin ise devam edeceğini belirtti.

Bu dava Blatter'in 2001 yılında FIFA Başkan Yardımcısı Michel Platini'ye usulsüz 2 milyon İsviçre frangı verdiği gerekçesiyle açılmıştı.