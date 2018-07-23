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Beşiktaş ve Başakşehir'in rakipleri belli oldu

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Beşiktaş ise Faroe Adaları'nın B36 Torshavn takımını elemesi halinde LASK ile Norveç'in takımları arasındaki mücadelenin galibiyle eşleşecek. Başakşehir ise, Aberdeen ve Burnley takımları arasındaki eşleşmenin galibiyle karşılaşacak

Beşiktaş ve Başakşehir'in rakipleri belli oldu
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UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Medipol Başakşehir ve Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu.

Avrupa futbolunun en önemli ikinci organizasyonuna üçüncü turdan katılan Medipol Başakşehir, gerçekleştirilen kura çekimine göre bu turda İskoçya'dan Aberdeen ve İngiltere'den Burnley takımları arasındaki eşleşmenin galibiyle karşılaşacak.

Beşiktaş ise 2. ön eleme turunda Faroe Adaları'nın B36 Torshavn takımını elemesi halinde 3. ön eleme turunda Avusturya'dan LASK ile Norveç'in Lillestrom takımları arasındaki mücadelenin galibiyle eşleşecek.

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda ilk karşılaşmalar 9 Ağustos, rövanşları ise 16 Ağustos'ta yapılacak.

Medipol Başakşehir ve Beşiktaş, 3. ön eleme turundaki rakiplerini elemesi halinde play-off turuna kalacak ve bu turu da geçmesi halinde Avrupa Ligi'nde gruplarda mücadele edecek.  

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