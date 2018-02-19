Beşiktaş, Bayern Münih'in konuğu

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında bu gece Bayern Münih'in konuğu oluyor. Siyah-Beyazlılar'da hedef, ilk maçta avantajlı bir skor elde etmek. Allianz Arena'da oynanacak maç Kıbrıs saati ile 21.45'te başlayacak

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında bugün Almanya temsilcisi Bayern Münih'e konuk olacak. İki takım arasındaki karşılaşma, TSİ 22.45'te (Kıbrıs saati 21.45) Allianz Arena'da oynanacak. Karşılaşma TRT1'den ve trtspor.com.tr'den naklen yayınlanacak. Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda G Grubu'nu lider olarak tamamlayan siyah-beyazlı ekip, B Grubu'nu ikinci sırada bitirerek son 16 turunda mücadele etme hakkını elde eden rakibi karşısında avantaj arayacak. MAÇIN HAKEMİ HATEGAN İki takım arasındaki karşılaşmayı Romanya Futbol Federasyonu'ndan Ovidiu Hategan görev yapacak. Hategan'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Octavian Şovre ve Sebastian Gheorghe gerçekleştirecek. Karşılaşmanın ilave yardımcı hakemlik görevlerini aynı ülkeden Istvan Kovacs ile Sebastian Coltescu, dördüncü hakemliğini ise Radu Ghinguleac üstlenecek. Rumen hakem Hategan, 2010-2011 sezonunda Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki'yi 2-0 yendiği maçta görev yapmıştı. Dev maçın rövanşı ise 14 Mart 2018 Çarşamba günü TSİ ile 20.00'de İstanbul'da Vodafone Park'ta oynanacak.