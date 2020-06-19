Benzema, Puskas'ı geçti

Karim Benzema, Real Madrid tarihine damga vurmaya devam ediyor. Fransız futbolcu, eflatun-beyazlıların efsane ismi Puskas'ı geçerek kulüp tarihinin en golcü beşinci oyuncusu oldu

Karim Benzema, Real Madrid'de unutulmayacak izler bırakıyor. Fransız yıldız, Valencia mücadelesinde attığı gollerle eflatun-beyazlı kulübün tarihindeki en golcü beşinci oyuncusu oldu.

Real Madrid'in evinde Valencia'yı 3-0 yendiği maçta, Karim Benzema iki kez fileleri havalandırarak başkent ekibindeki gol sayısını 243'e çıkardı.

Böylece Real Madrid efsanesi Ferenc Puskas'ı geride bırakan 32 yaşındaki futbolcu, kulüp tarihinin en çok gol atan beşinci ismi olarak kayıtlara geçti.

Benzema ayrıca Cristiano Ronaldo, Alfredo Di Stefano ve Raul'ün ardından Madrid ekibinde sekiz veya daha fazla sezonda 20 golün üzerine çıkmayı başaran dördüncü oyuncu oldu.

Cezayir asıllı Fransız yıldız, bu sezon Real Madrid'e 38 maçta 21 gol 9 asistlik katkı sağladı.

10 yıldır eflatun-beyazlı formayı giyen Benzema'nın başkent ekibiyle 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.