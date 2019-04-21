Benzama attı, Real Madrid kazandı

La Liga 33. haftasında Real Madrid sahasında oynadığı maçta Athletic Bilbao'yu 3-0 yendi. "Hat-trick" yapan Benzema, ligde toplam gol sayısını 21'e çıkardı

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 33. haftasında Real Madrid sahasında oynadığı maçta Athletic Bilbao’yu ağırladı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 biterken, ikinci yarıda gelen Real Madrid'in gollerini 47, 76 ve 90. dakikalarda Karim Benzema kaydetti.

Sahadan galibiyetle ayrılan Real Madrid puanını 64'e çıkararak 3'üncülükteki yerini korudu. Athletic Bilbao ise 46 puanla 7'ncilikte kaldı.

BENZEMA LİGDE 21 GOLE ULAŞTI

Real Madrid'de özellikle Zinedine Zidane'ın teknik direktörlüğe getirilmesiyle son haftalarda form grafiği yükselen ve her maçta gol atan Benzema, Athletic Bilbao'ya attığı 3 golle birlikte La Liga'da bu sezon attığı toplam gol sayısını 21'e çıkardı.

La Liga'da gol krallığı yarışında Barcelona'dan Lionel Messi 33 golle ilk sırada yer alırken, Benzema yaptığı "hat-trick" ile ikinci sıraya yükseldi. Üçüncü sırada olan Barcelona'dan Luis Suarez'in 20'i golü bulunuyor.