Belçika kulübü Lokeren iflas etti!

Belçika Proximus League ekibi Lokeren iflas ettiğini açıkladı. Lokeren Başkanı Louis De Vries resmen kararı açıklarken Belçika basınında kulübün borçlarına karşılık 5 milyon Euro'luk bir yatarım aradığı ancak bulamadığı ifade edildi. İki kez Belçika Kupası'nı kazanan takım kapanırsa oyuncular serbest kalacaklar

Belçika ikinci ligi Proximus League’de mücadele eden ülkenin köklü kulüplerinden Lokeren iflasın eşiğine geldi. Lokeren Başkanı Louis De Vries yaptığı resmi açıklamada “Tüm çabalarımıza rağmen, uygun zaman içinde gerekli yatırımları çekmeyi başaramadık” dedi.

Kulüp, bundan sonra Belçika ticari mahkemesinin iflas açıklamaları yönünde kulübe yapacağı ihtara ve bu yönde alacağı karara itiraz etmeyeceklerini açıkladı. Belçika Futbol Federasyonu, geçen ay Lokeren’in profesyonel kulüp lisansını geri almaya karar vermişti.

5 milyon Euro için…

Buna rağmen Lokeren, borçlardan kurtulmak için Belçika medyasında yer alan miktarlara göre yaklaşık 5 milyon Euro’luk bir yatırım bulup federasyona kararın geri çekilmesi için başvuracaktı.

Başkan, “Büyük bir pişmanlık ve üzüntülerimle; dün de dahil olmak üzere tüm çabalarımıza rağmen, sürekliliği sağlamak adına lisansımızı geri almak için son tarihe yetişmek üzere gerekli yatırımcı ilgisini zamanında çekmeyi başaramadığımızı belirtiyorum” dedi ve ekledi: “Etraflı bir değerlendirme sonrasında avukatımızın bugün kararı ticari mahkemeye sunmasına karar vermek zorunda kaldık.”

Haziran ayında kuruluşunun 50. yılını kutlamaya hazırlanan Lokeren’in hala oyunculara ve tedarikçilerine ödeme yapamadığı Belçika basınında yer alıyordu. Normal sezonun sona erdiği ve play-off turuna başlamadan önce askıya alınan 8 takımlı Proximus League’de son sırada yer alan Lokeren 2012 ve 2014 yıllarında Belçika Kupası’nı kazanmayı başarmıştı.

Lokeren’in daha alt liglerden bir takımla birleşmesi beklenirken kulübün kapanması halinde takımdaki tüm oyuncular serbest kalacak.