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Belçika, ikinci yarıda açıldı

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Dünya Kupası G Grubu maçında Belçika rakibi Panama karşısında ikinci yarıda Mertens ve Lukaku’nun iki golüyle sahadan 3-0 galip ayrıldı

Belçika, ikinci yarıda açıldı
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2018 FIFA Dünya Kupası G Grubu ilk hafta maçında Belçika, Panama'yı 3-0 yendi.

47'nci dakikada Mertens, savunmadan seken topa yere inmeden vuruşunu yaptı ve Penedo'nun üzerinden topu ağlarla buluşturdu: 1-0.

69'uncu dakikada Eden Hazard'ın pasıyla sol çaprazda topla buluşan De Bruyne, ceza sahasına girdikten sonra ortasını yaptı, Lukaku, altıpas çizgisi üzerinde kafa vuruşunu yaparak golü buldu: 2-0.

75'inci dakikada Eden Hazard'ın pasında ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kalan Lukaku, Penedo'nun üzerinden topu aşırtarak fileleri sarstı: 3-0.

Karşılaşma Belçika'nın 3-0'lık galibiyeti ile noktalandı.

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