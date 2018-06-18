Belçika, ikinci yarıda açıldı

2018 FIFA Dünya Kupası G Grubu ilk hafta maçında Belçika, Panama'yı 3-0 yendi.
47'nci dakikada Mertens, savunmadan seken topa yere inmeden vuruşunu yaptı ve Penedo'nun üzerinden topu ağlarla buluşturdu: 1-0.
69'uncu dakikada Eden Hazard'ın pasıyla sol çaprazda topla buluşan De Bruyne, ceza sahasına girdikten sonra ortasını yaptı, Lukaku, altıpas çizgisi üzerinde kafa vuruşunu yaparak golü buldu: 2-0.
75'inci dakikada Eden Hazard'ın pasında ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kalan Lukaku, Penedo'nun üzerinden topu aşırtarak fileleri sarstı: 3-0.
Karşılaşma Belçika'nın 3-0'lık galibiyeti ile noktalandı.