banner255
banner69
Bu bariyerler neden kullanılmıyor?
Bu bariyerler neden kullanılmıyor?
72 0
Koopspor özlemi bitirmek istiyor
Koopspor özlemi bitirmek istiyor
64 0
 
Klasiklerde Sokullu klasiği
Klasiklerde Sokullu klasiği
26 0
Uluslararası heyecan başladı
Uluslararası heyecan başladı
44 0
Trafik ve yol levhalarından ne isteniyor?
Trafik ve yol levhalarından ne isteniyor?
6 0
İlayda yoğun bakımdan çıktı
İlayda yoğun bakımdan çıktı
29 0
Kaymaklı’da Adal şanssızlığı
Kaymaklı’da Adal şanssızlığı
174 0
banner82

Belçika, finallere katılmayı garantileyen ilk takım

banner27

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemelerinin 7. haftasında, önceki akşam 4 grupta 10 karşılaşma yapıldı. San Marino'yu 9-0 yenen Belçika, I Grubu'nda 7'de 7 yaparak finallere katılmayı garantileyen ilk takım oldu

Belçika, finallere katılmayı garantileyen ilk takım
banner267

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemelerinin 7. haftası, 10 maçla başladı.

EURO 2020 Elemelerinin 7. haftasının ilk gününde C, E, G ve I gruplarında 10 karşılaşma oynandı.

I Grubu'nun zirvesindeki Belçika, ağırladığı San Marino'yu 9-0 yenerek 7'de 7 yaptı. Belçika böylece finallere katılmayı garantileyen ilk takım oldu.

C Grubu'nun iddialı takımlarını karşı karşıya getiren maçta Hollanda, Kuzey İrlanda'yı konuk etti. Sahaya ilk 11'de çıkan Galatasaray'ın Hollandalı kanat oyuncusu Babel, 66. dakikada oyundan alındı.

Kuzey İrlanda, Magennis'in golüyle bitime 15 dakika kala öne geçti. Fakat Hollanda, Depay'ın 81 ve 90+4, Luuk de Jong'un 90+1'inci dakikadaki golleriyle maçı 3-1 kazanarak grupta liderliğe yükseldi.

Türk hakem Halis Özkahya'nın yönettiği G Grubu maçında ise Letonya ile Polonya karşılaştı. Misafir ekip Polonya, Lewandowski'nin 9, 13 ve 76. dakikadaki golleriyle sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Sonuçlar şöyle:

C Grubu

Belarus-Estonya: 0-0

Hollanda-Kuzey İrlanda: 3-1

E Grubu

Slovakya-Galler: 1-1

Hırvatistan-Macaristan: 3-0

G Grubu

Letonya-Polonya: 0-3

Kuzey Makedonya-Slovenya: 2-1

Avusturya-İsrail: 3-1

 I Grubu

Kazakistan-Kıbrıs Rum Kesimi: 1-2

Rusya-İskoçya: 4-0

Belçika-San Marino: 9-0

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.