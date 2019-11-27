Bayern Münih’in gol makinası durdurulamıyor

Lewandowski gol makinesı gibi çalışıyor. Bayern Münih’in Polonyalı futbolcusu Şampiyonlar Ligi’nde oynanan Kızılyıldız maçında 15 dakikada 4 gol attı. Bu, Devler Ligi tarihinde en kısa sürede atılan 4 gol olarak kayıtlara geçti

Robert Lewandowski durdurulamıyor.

Bayern Münih’in Polonyalı golcüsü yeni bir rekora daha imza attı.

Alman ekibinin Şampiyonlar Ligi’nde Kızılyıldız’ı 6-0 yendiği maçta 31 yaşındaki golcü 15 dakikaya 4 gol sığdırdı.

Yıldız futbolcu biri penaltıdan olmak üzere 53,60,64 ve 68’nci dakikalarda Kızılyıldız ağlarını havalandırdı.

Böylece Lewandowski Şampiyonlar Ligi’nde bir maçta en kısa sürede 4 gol atan oyuncu oldu.

BU TİP GOLLERE ALIŞIK

Sıra dışı gibi görünen bu başarıya Polonyalı golcü aslında hiç de yabancı değil.

Bundesliga’da 10 kez hat trick yapan Lewandowski 22 Eylül 2015’de futbolseverlerin ağzını açık bırakan bir performans daha sergilemişti..

Wolfsburg maçının ikinci yarısında takımı 1-0 yenik durumdayken oyuna giren Polonyalı golcü 9 dakikada 5 gol atmıştı.

Yıldız futbolcu bu başarısıyla Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi.

BUNDESLİGA'DA DA GÖZ KAMAŞTIRIYOR

Adı ‘’Rekor Avcısı’’na çıkan Lewandowski bu sezon Bundesliga’da da göz kamaştırıyor.

Polonyalı futbolcu 12 haftası geride kalan Alman liginde 11 maç üst üste gol atma başarısı gösterdi.

Sadece geçen hafta Fortuna Düsseldorf maçında gol atamayan yıldız futbolcu o karşılaşmayı da 1 asistle tamamladı.

Lewandowski ligdeki üstün performansını Şampiyonlar Ligi’ne de yansıttı.

Bu sezon Bayern Münih’in oynadığı 5 maçın hepsinde gol atmayı başaran Polonyalı futbolcu 10 golle Devler Ligi’nin en çok gol atan ikinci oyuncusu durumunda.

Yıldız futbolcunun üstün performansı sonrası futbolseverler artık Almanya’da Bayern Münih’in maçlarında önce Lewandowski’nin gol atıp atamayacağını değil de kaç gol atacağı konuşur oldu.