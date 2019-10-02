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Bayern Münih Tottenham'ı dağıttı

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Bayern Münih deplasmanda Tottenham'ı 7-2 mağlup etti. Karşılaşmada 4 gol, 1 asiste imza atan Serge Gnabry ise maçın yıldızı oldu

Bayern Münih Tottenham'ı dağıttı
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UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Tottenham sahasında Bayern Münih'e ile karşı karşıya geldi. 

Tottenham Hotspur Stadı'nda oynanan mücadeleyi Bayern Münih 7-2 kazandı. 

Karşılaşmanın 12. dakikasında Tottenham Son ile 1-0 öne geçti. Bayern Münih 15. dakikada Kimmich ile beraberliği sağladı:1-1. Ardından 45'te Lewandowski'nin golüyle Alman ekibi üstünlüğü sağladı: 2-1. 

Bayern Münih, Serge Gnabry'nin 53 ve 55'te attığı gollerle skoru 4-1'e getirdi. 61. dakikada ise Harry Kane penaltıdan attığı golle farkı ikiye indirdi: 4-2.

 83. dakikada Gnabry takımının 5. golünü attı: 5-2. Lewandowski bu golden 4 dakika sonra (87) farkı 4'e çıkardı. 

Maçın sonucunu ise 88'de Serge Gnabry belirledi: 7-2

Maçta 4 gol atan Gnabry, Lewandowski'nin attığı ilk golde de asisti yaparak geceye damga vurdu. 

Bu sonucun ardından Tottenham 1 puanla 3. sırada kalırken Bayern Münih puanını 6'ya çıkararak zirvedeki yerini korudu. 

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