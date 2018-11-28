Bayern Münih'te Arsene Wenger sesleri

Bu sezon ligde aradığını bulamayan Bayern Münih'te teknik direktör Niko Kovac'ın koltuğu sallanıyor. Alman basınındaki iddialara göre, Bavyera ekibi Kovac'ın yerine Arsene Wenger'i getirmeyi planlıyor

Bundesliga'da son 6 yılın açık ara şampiyonu Bayern Münih, bu sezon taraftarını düşündürüyor. Bavyera ekibi, üst üste aldığı kötü sonuçlarla lider Borussia Dortmund'un 9 puan gerisinde kaldı. Hal böyle olunca, sezon başında takımın başına geçen Niko Kovac'ın koltuğu sallanmaya başladı. Alman Bild gazetesinin haberine göre Bayern Münih, Hırvat teknik adamı göndermeye hazırlanıyor. Yerine düşünülen aday ise Arsene Wenger. Habere göre, 69 yaşındaki teknik adamın da teklife sıcak batığı bildirildi. Arsene Wenger, Fulham'dan gelen teklifi ise reddetmişti. Arsenal'deki 22 yılın ardından Fransız çalıştırıcı, bir başka Premier Ligi ekibi çalıştırmak istemiyor. 6 aydır takım çalıştırmayan Wenger'in, yeni yılda yeşil sahalara dönmek istediği ve Bayern Münih'e sıcak baktığı kaydedildi.