banner107
2019 Yeni Kasa Mercedes-AMG G63 büyülüyor
2019 Yeni Kasa Mercedes-AMG G63 büyülüyor
24 0
Objektifimizden yansıyanlar
Objektifimizden yansıyanlar
49 0
Korhan’lı gecelere doyum olmuyor
Korhan’lı gecelere doyum olmuyor
41 0
Rakı severler Hürdeniz’de buluşuyor
Rakı severler Hürdeniz’de buluşuyor
26 0
Bugün günlerden Süleyman Seba
Bugün günlerden Süleyman Seba
16 0
2018'de herkesin radarında olan 5 seyahat rotası
2018'de herkesin radarında olan 5 seyahat rotası
60 0
KYOFF, “Attack” yapacak
KYOFF, “Attack” yapacak
26 0
Cihangir tarih yazıyor
Cihangir tarih yazıyor
113 0
banner82
banner147

Bayern Münih şampiyonluğunu ilan etti

banner27

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) deplasmanda Augsburg'u 4-1 yenen Bayern Münih, bitime 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Bayern Münih, Bundesliga'da üst üste 6'ncı, toplamda ise 28'inci şampiyonluğuna ulaştı

Bayern Münih şampiyonluğunu ilan etti
banner137

Almanya’da lider Bayern Münih, Bundesliga'nın 29. haftasında WWK Arena'da Augsburg ile karşılaştı.

Mücadelenin 18. dakikasında Niklas Süle’nin kendi kalesine attığı golle ev sahibi ekip 1-0 öne geçti.

32. dakikada Corentin Tolisso ile beraberliği yakalayan Bayern Münih'e farkı getiren golleri 38. dakikada James Rodriguez, 62. dakikada Arjen Robben ve 87. dakikada Sandro Wagner kaydetti.

Ligde puanını 72'ye çıkaran Bayern Münih, bitime 5 hafta kala üst üste 6'ncı, toplamda ise 28'inci şampiyonluğunu garantiledi.

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.