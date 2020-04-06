Bayern Münih sahaya indi

Almanya Birinci Futbol Ligi lideri Bayern Münih, sosyal mesafe kuralına uyarak antrenmanlara başladı

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Bayern Münih, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ara verdiği antrenmanlara yeniden başladı. Antrenmanda, sosyal mesafe kurallarının sıkıca uygulandığı bildirildi

Kulüpten yapılan açıklamada, iki haftadır evlerinden çalışan futbolcuların, küçük gruplar halinde tesislerde ilk kez takım olarak antrenman yaptığı belirtildi.

Antrenmanda, sosyal mesafe kurallarının sıkıca uygulandığı ve hijyenle ilgili bütün uyarıların dikkate alındığı kaydedildi.

"Sıra dışı bir deneyimdi"

Antrenmanı değerlendiren Bayern Münih kaptanı Manuel Neuer, "Küçük gruplar hâlinde ve temastan kaçınarak çalışmak sıra dışı bir deneyimdi; ancak takım arkadaşlarımı görmek ve onlarla yeniden bir araya gelmek güzeldi" ifadelerini kullandı

Alman kaleci, yeniden sahaya çıktıkları için mutlu olduklarını belirterek kulüp yetkililerine teşekkür etti.

Almanya'da 1. Lig (Bundesliga) ve 2. Lig (Bundesliga 2) karşılaşmaları, koronavirüs sebebiyle 30 Nisan'a kadar askıya alınmıştı.