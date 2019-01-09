Bayern Münih, Pavard'ı renklerine bağladı

Bayern Münih, 2018 Dünya Kupası'nda Fransa formasıyla yıldızlaşan genç oyuncu Benjamin Pavard'ı kadrosuna kattı. Pavard, sezon sonuna kadar Stuttgart forması giyecek. 2019-2020 sezonunda ise yeni takımına katılacak.

2018 Dünya Kupası'nın dikkat çeken isimlerinden Benjamin Pavard, Bayern Münih ile anlaştı. Bayern Münih Sportif Direktörü Hasan Salihamidzic, Stuttgart forması giyen futbolcu ile önümüzdeki yaz 5 yıllık sözleşme imzalayacaklarını duyurdu.

2018 Dünya Kupası'nda Fransa formasıyla yıldızlaşan Pavard, stoper ve sağ bek olarak başarılı bir grafik çizmişti. Futbolcunun Arjantin'e attığı gol, "Turnuvanın En İyisi" seçilmişti.

Bayern Münih, genç oyuncuyu kadrosuna katabilmek için 35 milyon euro bonservis bedelini ödemeyi kabul etti.

Pavard, sezon sonuna kadar Stuttgart forması giyecek. 2019-2020 sezonunda ise yeni takımına katılacak.