Bayern Münih Lewandowski’yi bırakmıyor

Bundesliga'nın gol kralı olan Polonyalı yıldız Robert Lewandowski, takımı ile olan sözleşmesini 2023'e kadar uzattı

Bayern Münih ile büyük başarılara imza atan Robert Lewandowski nikah tazeledi. Alman Bild gazetesinin haberine göre, Bavyera ekibi Polonyalı oyuncunun 2021'de biten sözleşmesini 2023'e kadar uzattı. Gazete, henüz resmi imzanın atılmadığını ancak tarafların sözlü olarak anlaşmaya vardığını duyurdu. Şu anda Fransa’da tatilini geçirmekte olan Lewandowski, 2014 yılında Borussia Dortmund’dan Bayern’e transfer olmuştu. Bayern Münih’te 242 maçta 191 gol kaydeden tecrübeli futbolcu, Bundesliga tarihinin en golcü yabancı oyuncusu konumunda bulunuyor.