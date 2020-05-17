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Bayern Münih kaldığı yerden devam

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Almanya Bundesliga'nın 26. haftasında Bayern Münih deplasmanda Union Berlin'i 2-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Bayern Münih'te Lewandowski attığı golle üst üste 5. sezonda da 40 gol barajını aşmayı başardı

Bayern Münih kaldığı yerden devam

Bayern Münih, Bundesliga’nın 26. haftasında başkentteki “An der Alte Försterei” Stadı’nda Union Berlin’e konuk oldu.

Bavyera ekibi ilk yarıyı Robert Lewandowski’nin 40. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 önde tamamlandı.

İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Bayern Münih, 80. dakikada Benjamin Pavard ile bir gol daha buldu ve karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı. 

Bayern Münih'te Lewandowski attığı golle üst üste 5. sezonda da 40 gol barajını aşmayı başardı.

Müsabakada Bayern Münihli futbolcuların gol sevinçlerini dirsek temasıyla yaşamaları dikkat çekti.

Lider Bayern Münih, aldığı bu galibiyetle puanını 58’e çıkarttı. 30 puanda kalan Union Berlin ise 12. sıraya geriledi.

Salgın sebebiyle mart ayında askıya alınan Bundesliga’daki maçlar kaldığı yerden dün seyircisiz olarak yeniden başlamıştı.

Alman hükümeti ve yerel yönetimler, Almanya Kulüpler Birliği (DFL) tarafından hazırlanan ve eyaletlerin spor bakanları tarafından da kabul edilen "sağlık ve hijyen" tasarısının uygulanması kaydıyla yaklaşık 2 hafta önce 1. ve 2. futbol liglerinin yeniden başlayabileceği kararını vermişti.

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