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Bayern Münih'i şampiyonluk da durdurmadı

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Geçen hafta Werder Bremen'i yenerek Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) üst üste 8. toplamda 30'uncu şampiyonluğunu ilan eden Bayern Münih, sahasında Freiburg'u 3-1 yenerek, bu sezon ligde 25. galibiyetini aldı

Bayern Münih'i şampiyonluk da durdurmadı

Şampiyonluk apoletini bir kez daha omzuna takan Bayern Münih, Bundesliga'nın 33'üncü haftasında sahasında Freiburg ile karşı karşıya geldi. 

Allianz Arena oynanan maçta gol perdesini ev sahibi Bayern Münih'ten Joshua Kimmich açtı: 1-0

Rüya gibi bir sezon geçiren ve "Altın Ayakkabı" yarışının zirvesinde yer alan Polonyalı golcü Robert Lewandowski, 24. dakikada skoru 2-0 yaptı. Freiburg, Lucas Höler ile 33'te farkı 1'e indirdi: 2-1

37. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Lewandowski, farkı yeniden 2'ye çıkardı: 3-1 Polonyalı böylece ligde attığı gol sayısını ise 33'e yüksetti.

İlk yarısı ev sahibi Bayern Münih'in 3-1'lik üstünlüğü ile tamamlanan maçın ikinci yarısından gol sesi gelmedi.

33. haftada 25. galibiyetini alan şampiyon Bayern Münih, puanını 79'a çıkardı. Bavyera ekibi, Bundesliga'da bu sezon attığı gol sayısını da 96'ya yükseltti

Bu sezon 12. yenilgisini alan konuk Freiburg, ise 45 puanda kaldı.

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