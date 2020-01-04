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Bayern Munih gelecek sezonun ilk transferini duyurdu

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Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih, gelecek sezon için Schalke 04’de forma giyen kaleci Alexander Nübel’i transfer ettiğini duyurdu

Bayern Munih gelecek sezonun ilk transferini duyurdu

Bavyera kulübünden yapılan açıklamada, Alexander Nübel ile yapılan görüşmelerde anlaşmaya varıldığı belirtilerek, 23 yaşındaki Nübel’in 1 Temmuz’dan itibaren Bayern Münih’te forma giyeceği ifade edildi.

Nübel’in 5 yıllık sözleşmeye imza attığı aktarılan açıklamada, genç kaleci için transfer bedelinin ödenmeyeceği kaydedildi.

Schalke’de sezon sonunda sözleşmesi bitecek Nübel, Bundesliga’da şimdiye kadar 35 maçta görev aldı.

Almanya 21 yaş altı milli takımının kalesini de koruyan Nübel, burada 17 kez forma giydi.

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