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Bayern Münih 90+1'de kayıp

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Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) Bayern Münih, deplasmanda Augsburg ile 2-2 berabere kaldı

Bayern Münih 90+1'de kayıp
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Bayern Münih, Bundesliga’nın 8. haftasında WWK Arena’da Augsburg’a konuk oldu.

Augsburg’un 1. dakikada Marco Richter’in golüyle 1-0 öne geçtiği maçta, Bayern Münih 14. dakikada Robert Lewandowski’nin topu filelere göndermesiyle eşitliği sağladı ve ilk yarı 1-1 berabere tamamlandı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Bayern Münih, 49. dakikada Serge Gnabry’nin attığı golle skoru 2-1 yaptı.

Ev sahibi ekip 90+1. dakikada Alfred Finnbogason ile bir gol daha buldu ve karşılaşma 2-2 berabere sonuçlandı.

Böylelikle Bayern Münih puanı 15’e, Augsburg da 6'ya çıkardı.

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