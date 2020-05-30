Bayern'den şampiyonluk yolunda dev bir adım

Bundesliga'da Bayern Münih, sahasında küme düşme hattındaki Fortuna Düsseldorf’u 5-0 yenerek şampiyonluk yolunda dev bir adım daha attı. Konuk Düsseldorf’ta Kenan Karaman ilk 11'de saha çıkarken Kaan Ayhan, kadroda yer almadı

Bundesliga'da 29'uncu hafta heyecanı yaşanıyor. Uzun süredir galibiyet hasreti çeken Schalke 04, küme düşme hattında yer alan Werder Bremen'i Veltins Arena'da konuk etti.

Schalke 04'te forma giyen milli oyuncularımızdan Ozak Kabak karşılaşmada ilk 11'de yer alırken, Ahmed Kutucu 58. dakikada Michael Gregoritsch'in yerine oyuna dahil oldu. Werder Bremen'de forma giyen milli futbolcularımız Nuri Şahin ve Ömer Toprak ise maç kadrosunda yer almadı.

Mücadelede Leonardo Bittencourt, 32. dakikada attığı golle takımı Werder Bremen'i 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu sonuçla tamamlandı. Karşılaşmada 5 oyuncu değişikliğine giden Schalke 04, rakibi karşısında üstünlük kurmakta zorlandı. İkinci yarıda fazla gol pozisyonu olmayan karşılaşma, Werder Bremen'in 1-0 galibiyeti ile sona erdi.

Son haftalarda çıkışa geçen Werder Bremer, bu galibiyetle puanını 25'e çıkardı ve lige tutunma yolunda umutlarını artırdı.

18. haftadaki 2-0'lık M'gladbach galibiyetinden bu yana kazanamayan ve 3 puan hasreti 11 haftaya çıkan Schalke 04 ise 37 puanda kaldı.

Bundesliga'da oynanan naçlarda alınan sonuçlar;

Schalke 04 0-1 Werder Bremen

Hertha Berlin 2-0 Augsburg

Wolfsburg 1-2 Eintracht Frakfurt

Mainz 05 0-1 Hoffenheim