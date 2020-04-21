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Bayern'de Neuer belirsizliği

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Bayern Münih'in yıldız kalecisi Manuel Neuer'in geleceği belirsiz. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bavyera ekibinin CEO'su Karl-Heinz Rummenigge, 34 yaşındaki sporcunun yeni sözleşme imzalayacağından emin olduğunu söyledi

Bayern'de Neuer belirsizliği

Bayern Münih'in kalecisi Manuel Neuer'in geleceği belirsizliğini koruyor.

Bavyera ekibinin yönetimi, 2021'de sözleşmesi sona erecek olan 34 yaşındaki sporcu ile yeni bir görüşme gerçekleştirmedi.

Konuyla ilgili olarak kulübün CEO'su Karl-Heinz Rummenigge, BİLD gazetesine açıklamalarda bulundu.

Neuer'in sözleşmesini yenileyeceğinden umutlu olduğunu belirten Rummenigge, 34 yaşındaki futbolcunun dünyanın en iyi kalecisi olduğunu belirtti.

Öte yandan, Bayern Münih yönetimi ile sözleşme uzatmak için yapılan görüşmelerin ayrıntılarının basına sızması, Neuer'i kızdırmıştı.

Kaptan, “Ben kulübe bağlıyım, aynı bağlılığı yöneticilerden de bekliyorum” diyerek, Hasan Salihamidzic ve Oliver Kahn ile yaptığı görüşmelerin detaylarının basında yer almasına tepki göstermişti.

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