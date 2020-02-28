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Başakşehir’in rakibi Kopenhag

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UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turunda Başakşehir'in rakibi Danimarka ekibi Kopenhag oldu

Başakşehir’in rakibi Kopenhag

İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilen ve seribaşı uygulamasının olmadığı kura çekiminde Medipol Başakşehir, Kopenhag ile eşleşti.

Avrupa Ligi son 16 turu ilk karşılaşmaları 12 Mart'ta, rövanşları ise 19 Mart'ta yapılacak.

Çeyrek finallerin 9 ve 16 Nisan, yarı finallerin 30 Nisan ve 7 Mayıs'ta gerçekleştirileceği Avrupa Ligi'nin final maçı ise 27 Mayıs'ta Polonya'nın Gdansk kentinde oynanacak.

Avrupa Ligi son 16 turu eşleşmeleri şöyle:

MedipolBaşakşehir - Kopenhag (Danimarka)

Olympiakos (Yunanistan) -Wolverhampton (İngiltere)

Glasgow Rangers (İskoçya) - Bayer Leverkusen (Almanya)

Wolfsburg (Almanya) -ShakhtarDonetsk (Ukrayna)

Inter (İtalya) -Getafe (İspanya)

Sevilla (İspanya) - Roma (İtalya)

LASK (Avusturya) - Manchester United (İngiltere)  
Eintracht Frankfurt  (Almanya) - Basel (İsviçre)

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