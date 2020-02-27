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Başakşehir'den Avrupa'da tarihi zafer

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UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında Portekiz ekibi Sporting Lizbon'u uzatma devreleri sonunda 4-1 mağlup eden temsilcimiz Medipol Başakşehir, tur atladı. Turuncu-lacivertli ekibimiz, tarihinde ilk kez Avrupa'da son 16 turuna kaldı

Başakşehir'den Avrupa'da tarihi zafer

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan temsilcimiz Medipol Başakşehir, Martin Skrtel'in 31. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Turuncu-lacivertli ekibimiz Danijel Aleksic'in 45. dakikada serbest vuruştan attığı golle soyunma odasına 2-0 üstün gitti.

Konuk Sporting Lizbon 68. dakikada Luciano Vietto ile farkı 1'e indirdi: 2-1

Başakşehir, Edin Visca'nın 90+1'de attığı golle skoru 3-1 yaptı. Bu golle temsilcimiz maçı uzatmaya götürmeyi başardı. İlk uzatma devresi de 3-1'lik skorla tamamlandı. Temsilcimiz yıldızı Edin Visca ile 118. dakikada skoru 4-1 yaptı.

Kalan sürede başka gol olmadı ve Medipol Başakşehir, sahadan 4-1 galip ayrılarak tarihinde ilk kez Avrupa Kupalarında son 16 turuna kaldı.

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