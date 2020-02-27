Başakşehir'den Avrupa'da tarihi zafer

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında Portekiz ekibi Sporting Lizbon'u uzatma devreleri sonunda 4-1 mağlup eden temsilcimiz Medipol Başakşehir, tur atladı. Turuncu-lacivertli ekibimiz, tarihinde ilk kez Avrupa'da son 16 turuna kaldı

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan temsilcimiz Medipol Başakşehir, Martin Skrtel'in 31. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Turuncu-lacivertli ekibimiz Danijel Aleksic'in 45. dakikada serbest vuruştan attığı golle soyunma odasına 2-0 üstün gitti.

Konuk Sporting Lizbon 68. dakikada Luciano Vietto ile farkı 1'e indirdi: 2-1

Başakşehir, Edin Visca'nın 90+1'de attığı golle skoru 3-1 yaptı. Bu golle temsilcimiz maçı uzatmaya götürmeyi başardı. İlk uzatma devresi de 3-1'lik skorla tamamlandı. Temsilcimiz yıldızı Edin Visca ile 118. dakikada skoru 4-1 yaptı.

Kalan sürede başka gol olmadı ve Medipol Başakşehir, sahadan 4-1 galip ayrılarak tarihinde ilk kez Avrupa Kupalarında son 16 turuna kaldı.