Başakşehir avantajı yakaladı

Avrupa kupalarında yoluna devam eden tek temsilcimiz olan Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Danimarka ekibi Kopenhag'ı 1-0 mağlup etti.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

Turuncu-lacivertli ekibimiz, Edin Visca'nın 88. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Böylece Visca'nın bu sezon UEFA Avrupa Lig'nde attığı gol sayısı 6'ya çıktı.

Kalan sürede başka gol olmadı ve Medipol Başakşehir, sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Bu karşılaşmanın rövanşı 19 Mart Perşembe günü TSİ 23.00'te Parken Stadı'nda oynanacak.