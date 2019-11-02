Barcelona’ya Levante darbesi

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 12. haftasında Barcelona, deplasmanda Levante'ye 3-1 yenildi. Katalan ekibinde Luis Suarez sakatlandı

La Liga'da 12. haftaya lider giren Barcelona, orta sıralarda bulunan Levante ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Barcelona'nın Arjantinli futbolusu Lionel Messi, 38. dakikada tartışmalı bir pozisyonun ardından verilen penaltıda topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarı daha atak oynayan ev sahibi takım, 8 dakika içinde bulduğu üç golle 3 puanı aldı. Levante'nin gollerini 60. dakikada Jose Gomez Campana, 63. dakikada Borja Mayoral ve 68. dakikada Nemanja Radoja kaydetti.

Bu skorla Barcelona 22 puanda kalırken, Levante puanını 17'ye çıkardı. La Liga'nın 10. haftasında, 26 Ekim'de oynanması gereken Barcelona-Real Madrid maçı güvenlik gerekçesiyle 18 Aralık'a ertelendiğinden, Katalan ekibinin 1 maçı eksik bulunuyor.