Barcelona’ya evinde şok

Barcelona'da Lionel Messi'nin dönüşü hayal kırıklığıyla oldu. 20 Ekim'de Sevilla ile oynanan maçta kolundan sakatlanan ve beklenenden önce sahalara dönen Messi, takımının Real Betis'e 4-3 yenilmesine engel olamadı. Konuk ekip Junior Firpo (20) ve Joaquin'in (34) golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

68'de Lionel Messi'nin penaltı golü Barcelona'yı ümitlendirdi. Ancak 3 dakika sonra Giovani Lo Celso'nun golüyle Real Betis, farkı tekrar 2'ye çıkardı.

79'da Arturo Vidal'ın golüyle Barcelona tekrar umutlandı. İki dakika sonra Ivan Rakitic, ikinci sarı karttan oyun dışı kalırken; 83'te Sergio Canales'in golüyle konuk ekip skoru 4-2 yaptı.

Pes etmeyen Messi'nin 90+2'deki VAR kararıyla gelen golü maçın skorunu ilan etti ve Real Betis karşılaşmadan 4-3 galip ayrıldı. Konuk ekip, Mayıs 1998'den bu yana ilk kez Barcelona'yı deplasmanda yenmeyi başardı.