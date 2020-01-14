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Barcelona’nın yeni teknik patronu Setien

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Barcelona Kulübü, teknik direktör Ernesto Valverde'nin yerine göreve getirdiği Quique Setien'i basına tanıttı. Setien, "Dün köyümde ineklerle dolaşıyordum bugün dünyanın en iyi futbolcularını çalıştırıyorum" dedi

Barcelona’nın yeni teknik patronu Setien

Nou Camp Stadı'nda, 30 Haziran 2022'ye kadar geçerli olan yeni sözleşmesine imza attıktan sonra gazetecilerin karşısına çıkan Setien, "Dün köyümde ineklerle dolaşıyordum bugün dünyanın en iyi futbolcularını çalıştırıyorum." dedi.

"Rüyamda bile burada olmayı hayal edemezdim. Çok özel bir şey." diyen 61 yaşındaki İspanyol teknik adam, "Hedefim mücadele ettiğimiz tüm kupaları kazanmak ve bunu güzel futbol oynayarak yapmak. Büyük bir enerjiyle buraya geldim. Barcelona'nın ne olduğunu biliyorum. Kulübün, tüm kupaları kazanmaktan başka bir görüşü yok." ifadelerini kullandı.

Barcelona'nın kaptan Lionel Messi için "özel biri" değerlendirmesinde bulunan Setien, Arjantinli futbolcunun dışında kadroda yer alan diğer futbolcuların da "olağanüstü yeteneklere sahip olduklarını" vurguladı.

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