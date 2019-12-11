Barcelonalı Fati tarihe geçti

Barcelonalı Fati, 17 yaş 40 günle bir Şampiyonlar Ligi maçında gol atan en genç futbolcu oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu'nun 6. ve son hafta maçında İspanya ekibi Barcelona, İtalyan ekibi İnter'i deplasmanda 2-1 mağlup etti.

Grubundan daha önce lider olarak son 16 turuna çıkmayı garantileyen Barcelona'da AnsuFati, tarihe geçti.

Takımının Inter'i 2-1 yendiği maçın 86. dakikasında fileleri havalandıran AnsuFati, 17 yaş 40 günle bir Şampiyonlar Ligi maçında gol atan en genç futbolcu oldu.

Bir önceki rekor ise 1997 yılında Norveç ekibi Rosenborg'a deplasmanda 5-1 yenilen Yunan temsilcisi Olympiakos'un maçtaki tek golünü atan Ganalı Peter Ofori-Quaye'ye aitti. Ofori-Quaye, o golü attığında, 17 yaş ve 195 günlüktü.

MAARTEN VANDEVOORDT, DEVLER LİGİ'NDE FORMA GİYEN EN GENÇ KALECİ OLDU

Cüneyt Çakır'ın yönettiği E Grubu mücadelesinde ise İtalya ekibi Napoli, Belçika temsilcisi Genk'i 4-0 yenerek adını son 16 turuna yazdırdı. Bu maçta Genk'te forma giyen 17 yaşındaki MaartenVandevoordt, bir Şampiyonlar Ligi maçına çıkan en genç kaleci oldu.

Vandevoordt, 2016-17 sezonunda 18 yaşındayken Benfica kalesini koruyan Svilar'ın rekorunu kırdı.