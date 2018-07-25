Barcelona’dan yılın transfer çalımı

Yaz sezonunun en ilginç transfer çalımını İspanya La Liga ekibi Barcelona, Roma'ya attı. Katalan ekibi, İtalya'ya inmesi beklenilen Bordeaux'nun 21 yaşındaki kanat oyuncusu Malcom'u 41 milyon Avro bedel ile kadrosuna kattı

Roma'nın transferini duyurduğu Malcom son anda Barcelona'ya transfer oldu ve ortalık karıştı.

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Barcelona, Brezilyalı kanat oyuncusu Malcom Filipe Silva de Oliveira'yı Fransız kulübü Bordeaux'dan transfer etti. Barcelona'dan yapılan açıklamaya göre, Malcom olarak tanınan futbolcu, 41 milyon avroya transfer edildi. 21 yaşındaki futbolcu, kendisini 2022-23 sezonu sonuna kadar Katalan ekibine bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Haftaya salı Barselona'ya gidecek Malcom, takımın ABD turu öncesi çarşamba günü sağlık kontrolünden geçecek.

İspanyol basını, Malcom'un 38 milyon avro veren Roma ile anlaşmak üzereyken Barcelona'nın devreye girip daha yüksek teklifte bulunarak transferi bitirdiğin"i öne sürdü.

Roma'nın Sportif Direktörü Monchi, Malcom'u nasıl transfer edemediklerin kulübün twitter sitesinden paylaşılan videoda detayları anlattı.

Monchi, Bordeaux'yla her konuda anlaştıklarını, belgeleri bile gönderdiklerini, hatta Fransız kulübünün kendi hesabından transferi duyurduğunu, kendilerinden de twitter'dan duyuru yapmalarını istediğini bunun üzerine borsa şirketi olmalarına rağmen Twitter'dan Malcom tranfserini duyurduklarını söyledi.

Monchi, ertesi sabah ise Fransız ekibinin "Biz Barcelona'yla anlaştık, onlar daha çok para veriyor, Malcom'u istiyorsanız siz daha da fazlasını vermelisiniz" dediğini aktardı.

Bunun üzerine Roma Başkanı'yla görüştüğünü ve teklifi artırdıklarını söyleyen Monchi, bir kez daha Bordeaux'nun teklifi kabul ettiğini ve transferin bitirilmesi için yenilenmiş belgeleri talep ettiğini söyledi. Malcom için uçak bileti de aldıklarını belirten Monchi ertesi sabah oyuncunun menajeriyle görüştüğünü Bordeaux kulübü başkanının oyuncuya uçağa binme yasağı getirdiğini söylediğini kendisine aktardığını belirtti.

Tekrar Bordeaux başkanıyla görüştüğünü söyleyen Monchi "Barcelona teklifini artırdı. Üzgünüm yapacak bir şey yok" dediğini ve "oyuncuyu istiyorsanız teklifinizi yine artırmanız gerekiyor" diye konuştuğunu aktardı.

Monchi bunun üzerine "Yeter artık biz böyle bir açık artırmanın parçası olmayacağız" dediğini ve transferden çekildiklerini söyledi. Monchi bu durumdan dolayı taraftarlardan da özür diledi.

Monchi, Bordeaux'yla ellerinde imzalanmış bir metin olmadığını ancak anlaşmanın yapıldığına dair kendisine Bordeaux kulübünden gönderilmiş birçok mesajın bulunduğunu belirterek bu transferi FIFA'ya taşıyabileceklerinin sinyalini verdi.

Barcelona cephesinde ise aslında hedef Chelsea'den Willian'dı. Üç teklif de reddedilince Malcom için devreye giren Barcelona, Brezilyalı futbolcuyu Roma'nın elinden adeta "çaldı".

Ülkesinin Corinthians takımında profesyonelliğe adım atan Malcom, 2016'nın ocak ayında 5 milyon avro karşılığında Bordeaux'ya gitmişti.

Malcom; Clement Lenglet ve Arthur Melo'dan sonra Barcelona'nın yaz transfer sezonunda renklerine bağladığı 3. oyuncu oldu.