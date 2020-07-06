Barcelona zirve takibini sürdürüyor

La Liga'nın 34. haftasında deplasmanda Villarreal'i 4-1 mağlup eden Barcelona, lider Real Madrid'in 4 puan arkasından takibini sürdürdü

Barcelona karşılaşmanın 3. dakikasında PauTorres'in kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçerken, ev sahibi takım 13. dakikada GerardMoreno'nun golüyle skora eşitliği getirdi.

Maçın 20. dakikasında LuisSuarez ile bir kez daha öne geçen Katalan takımı, 44. dakikada AntonieGriezmann ile farkı ikiye çıkardı.

İlk yarı Barcelona'nın 3-1'lik üstünlüğünde sona erdi.

Takımının iki golünün asistini veren LionelMessi'nin 69. dakikada ağlara gönderdiği top, VAR'a giden hakemin pozisyonun ofsayt olduğuna karar vermesiyle geçersiz sayıldı.

Barcelona, maçın 86. dakikasında AnsuFati'yle bulduğu golle sahadan 4-1 galip ayrıldı.

La Liga'nın bitimine 4 hafta kala Real Madrid 77 puanla liderliğini sürdürürken, Barcelona 73 puanda bulunuyor.

Ligin 35. haftasında 8 Temmuz'da Barcelona-Espanyol, 10 Temmuz'da Real Madrid-Alaves maçları oynanacak.