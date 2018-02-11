banner107
32 0
Lefkoşa, Güzelyurt’a karşı
Lefkoşa, Güzelyurt’a karşı
45 0
10 0
150 0
8 0
23 0
Çeyrek finale yükselenler belirlendi
Çeyrek finale yükselenler belirlendi
61 0
23 0
banner82
banner147

Barcelona yine takıldı

banner27

İspanya'da lider Barcelona, sahasında Getafe ile yenişemedi. Katalan devi, ilk yarıda rakip kaleye isabetli şut çekemezken; karşılaşma 0-0 sona erdi

Barcelona yine takıldı
banner137

İspanya'da Barcelona yine takıldı. Geçen hafta Espanyol ile 1-1 berabere kalan Katalan devi, bu kez Getafe engeline takıldı. Barça'nın maçın ilk yarısında rakip kaleye isabetli şut çekememesi dikkat çekti. 
Bu sonucun ardından puanını 59 yapan Barcelona ile Atletico Madrid arasındaki puan farkı 7'ye düştü. 
Üst üste 4. maçından da beraberlikle ayrılan Getafe de puanını 30'a çıkardı. 

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.