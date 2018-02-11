İspanya'da lider Barcelona, sahasında Getafe ile yenişemedi. Katalan devi, ilk yarıda rakip kaleye isabetli şut çekemezken; karşılaşma 0-0 sona erdi

İspanya'da Barcelona yine takıldı. Geçen hafta Espanyol ile 1-1 berabere kalan Katalan devi, bu kez Getafe engeline takıldı. Barça'nın maçın ilk yarısında rakip kaleye isabetli şut çekememesi dikkat çekti.

Bu sonucun ardından puanını 59 yapan Barcelona ile Atletico Madrid arasındaki puan farkı 7'ye düştü.

Üst üste 4. maçından da beraberlikle ayrılan Getafe de puanını 30'a çıkardı.