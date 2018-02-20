Barcelona, yeni Iniesta için imzayı attırdı

Barcelona'da "Yeni Iniesta" olması beklenen Brezilyalı Arthur için anlaşma sağlandı. Gremio, 30 milyon Euro bonservis ve 10 milyon Euro bonuslar karşılığında Barcelona ile anlaştı

Barcelona, Brezilyalı Arthur'un transferi için kulübü Gremio ile anlaştı. 21 yaşındaki futbolcunun Barcelona takımında Andres Iniesta'nın görevlerini üstlenmesi bekleniyor.

İspanyol basınına göre, Barcelona'nın Güney Amerika temsilcisi Andre Cury, Porto Alegre'de Gremio Başkanı Romildo Bozan, Futbol Direktörü Andre Zanottave avukat Bagriel Vieira ile masaya oturdu. Gremio yetkilileri, 30 milyon euro bonservis ve 10 milyon euro bonuslar karşılığında Arthur'u Barcelona'ya göndermeyi kabul etti.

Bonuslar içinden 5 milyon euro Arthur'un Barcelona'daki maç sayısına göre, 5 milyon euro da futbolcunun Barcelona'daki ilk sözleşme yenilmesinde ödenecek.

Bu görüşmede açıklağa kavuşmayan tek konu, Arthur'un ne zaman Barcelona'ya geleceği olarak kaldı. Gremio, futbolcunun Dünya Kupası'nın ardından hemen Avrupa'nın yolunu tutmasını istemiyor. Sezonu tamamlayıp Ocak 2019'da bırakmak istiyor.

Arthur, 29 Kasım'da oynanan Copa Libertadores finalinden beri sakat.