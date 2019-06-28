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Barcelona'ya Brezilyalı kaleci

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Kalecisi Cillessen'i 35 milyon euro'ya Valencia'ya veren Barcelona, Valencia'dan Brezilyalı kaleci Neto'yu 26 milyon euro'ya kadrosuna kattı

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Barcelona'ya Brezilyalı kaleci
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Katalan kulübünden yapılan açıklamaya göre, bir diğer La Liga ekibi Valencia'nın file bekçisi Norberto Murara Neto, 26 milyon euro karşılığında transfer edildi.

Öte yandan, anlaşmadaki ek şartların gerçekleşmesi halinde Barcelona'nın, Valencia'ya 9 milyon euro daha ödeme yapacağı aktarıldı.

Barcelona'yla 4 yıllık sözleşme imzalayan 29 yaşındaki Neto'nun serbest kalma bedeli ise 200 milyon euro olarak belirlendi.

Brezilyalı milli file bekçisi, daha önce ülkesinde Athletico Paranaense, İtalya'da da Fiorentina ve Juventus kulüplerinde oynadı.

Valencia ise 3 sezondur Barcelona forması giyen kaleci Jasper Cillessen'i dün 35 milyon euro bedelle renklerine bağlamıştı.

Etiketler; #Barcelona
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