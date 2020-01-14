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Barcelona, tarihe geçti

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Geleneksel Para Ligi araştırması açıklandı. 2018-19 sezonu için yapılan araştırmaya göre Real Madrid'i geçen Barcelona, en çok gelir elde eden kulüp oldu. Katalan temsilcisi, 800 milyon euro barajını aşarak tarihe geçti

Barcelona, tarihe geçti

Bir uluslararası danışmanlık şirketi, 2018-19 sezonu Futbol Para Ligi çalışmasını yayımladı. 30 takımın yer aldığı listede, zirvede bir ilk yaşandı.

2018-19 sezonlarını kapsayan geleneksel rapora göre; Barcelona, Real Madrid'i geçerek en çok gelir elde eden kulüp oldu.

800 milyon euro barajını aşarak ilk kez bu listede zirveye çıkan Barcelona, ezeli rakibine 83 milyon euroluk fark atıp tarihe geçti.

Daha önceki hiçbir araştırmada, ilk iki sıradaki takımlar arasında fark bu kadar açılmamıştı. Listenin zirvesinde yer almasına alışılan Real Madrid ise 757 milyon euroda kaldı ve ikinci sıraya geriledi.

Juventus'ta Ronoldo bereketi

Raporda 10. sıraya yükselen Juventus'un gelirlerine Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo direk etki etti.

Real Madrid ve Barcelona'dan daha çok sosyal medya takipçisine sahip olan Portekizli yıldız, kulübünün reklam görünürlüğünü artırdı. Torino ekibi ayrıca Ronaldo'nun gelişinin ardından, ürün satışlarını da artırdı.

ManU 3., Liverpool 7. sırada

Listenin üçüncü basamağında Manchester United yer alırken, son Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool önceki yıl olduğu gibi 7. sırada yer almaya devam etti.

Dünyanın en çok kazanan 20 takımının toplam geliri, bir önceki yıla göre yüzde 11 artış sağladı ve 9 milyar 300 milyon euroya yükseldi.

Listede ilk 20'ye giren kulüpler şöyle:

Kulüp

 2018-2019 sezonu geliri (milyon euro)

1- Barcelona

 840,8

2- Real Madrid

 757,3

3- Manchester United

 711,5

4- Bayern Münih

 660,1

5- Paris Saint-Germain 

 635,9

6- Manchester City

 610,6

7- Liverpool

 604,7

8- Tottenham Hotspur

 521,1

9- Chelsea

 513,1

10- Juventus

 459,7

11- Arsenal

 445,6

12- Borussia Dortmund

 377,1

13- Atletico Madrid

 367,6

14- Inter

 364,6

15- Schalke 04

 324,8

16- Roma

 231

17- Olympique Lyon

 220,8

18- West Ham United

 216,4

19- Everton

 213

20- Napoli

 207,4

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