Barcelona, tarihe geçti

Geleneksel Para Ligi araştırması açıklandı. 2018-19 sezonu için yapılan araştırmaya göre Real Madrid'i geçen Barcelona, en çok gelir elde eden kulüp oldu. Katalan temsilcisi, 800 milyon euro barajını aşarak tarihe geçti

Bir uluslararası danışmanlık şirketi, 2018-19 sezonu Futbol Para Ligi çalışmasını yayımladı. 30 takımın yer aldığı listede, zirvede bir ilk yaşandı.

2018-19 sezonlarını kapsayan geleneksel rapora göre; Barcelona, Real Madrid'i geçerek en çok gelir elde eden kulüp oldu.

800 milyon euro barajını aşarak ilk kez bu listede zirveye çıkan Barcelona, ezeli rakibine 83 milyon euroluk fark atıp tarihe geçti.

Daha önceki hiçbir araştırmada, ilk iki sıradaki takımlar arasında fark bu kadar açılmamıştı. Listenin zirvesinde yer almasına alışılan Real Madrid ise 757 milyon euroda kaldı ve ikinci sıraya geriledi.

Juventus'ta Ronoldo bereketi

Raporda 10. sıraya yükselen Juventus'un gelirlerine Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo direk etki etti.

Real Madrid ve Barcelona'dan daha çok sosyal medya takipçisine sahip olan Portekizli yıldız, kulübünün reklam görünürlüğünü artırdı. Torino ekibi ayrıca Ronaldo'nun gelişinin ardından, ürün satışlarını da artırdı.

ManU 3., Liverpool 7. sırada

Listenin üçüncü basamağında Manchester United yer alırken, son Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool önceki yıl olduğu gibi 7. sırada yer almaya devam etti.

Dünyanın en çok kazanan 20 takımının toplam geliri, bir önceki yıla göre yüzde 11 artış sağladı ve 9 milyar 300 milyon euroya yükseldi.

Listede ilk 20'ye giren kulüpler şöyle: