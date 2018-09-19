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Barcelona, PSV'yi dağıttı

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UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Barcelona, Messi'nin hat-trick yaptığı maçta PSV Eindhoven'i 4-0 mağlup etti

Barcelona, PSV'yi dağıttı
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UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Barcelona, Messi'nin hat-trick yaptığı maçta PSV Eindhoven'i 4-0 mağlup etti. 

Camp Nou'da oynanan karşılaşmada 31'de Messi açılışı yaptı. Ardından 74. dakikada Dembele, sahneye çıktı ve farkı ikiye çıkardı. 

Mücadelenin 77. dakikasında Messi yeniden sahneye çıktı. Ve 87'de Arjantinli yıldız maçın sonucunu belirleyen golü attı. 

Karşılaşmanın 79. dakikasında ise Samuel Umtiti ikinci sarı kartını görerek takımını 10 kişi bıraktı. 

Ayrıca Lionel Messi, Şampiyonlar Ligi tarihinde 8 kez hat trick yapan ilk futbolcu oldu.

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