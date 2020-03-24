banner411
banner69
Tokyo Olimpiyat Oyunları ertelendi
Tokyo Olimpiyat Oyunları ertelendi
5 0
Hayvancının okka isyanı
Hayvancının okka isyanı
42 0
 
Özmerter, özel uçağıyla sağlık malzemesi taşıyor
Özmerter, özel uçağıyla sağlık malzemesi taşıyor
42 0
Sokağa çıkma yasağı başladı
Sokağa çıkma yasağı başladı
63 0
Ekonomik tedbirler yarın açıklanıyor
Ekonomik tedbirler yarın açıklanıyor
71 0
Kıb-Tek çalışanları da ‘evde kal’ çağrısı yaptı
Kıb-Tek çalışanları da ‘evde kal’ çağrısı yaptı
46 0
Cihangir gençleri bireysel çalışıyor
Cihangir gençleri bireysel çalışıyor
690 0
banner374

Barcelona'nın hedefi Alex Telles

banner27

Barcelona'nın hedefinde Alex Telles var. Bu transfer gerçekleşirse, sarı kırmızılı ekip satış karının yüzde 10'unu alacak

Barcelona'nın hedefi Alex Telles

İspanyol devi Barcelona'nın, 2014-2016 yılları arasında sarı - kırmızılı kulüpte forma giyen brezilyalı sol beki kadrosuna katmak için harekete geçtiği iddia edildi.

İspanyol basınında yer alan haberde Katalan ekibinin Alex Telles'in 40 milyon euroluk serbest kalma maddesini ödemeye hazır olduğu belirtildi.

Ayrıca 27 yaşındaki oyuncunun, kulübü Porto ile sözleşme yenilemeye yanaşmadığı ve Barcelona'da oynama konusunda istekli olduğu da ifade edildi.

Porto ile aralarındaki sözleşme gereği sarı - kırmızılılar, satış karının yüzde 10'unu alacak.

Galatasaray, transferin 40 milyon avroya gerçekleşmesi durumunda 33 buçuk milyon euroluk karın yüzde 10'u olan 3 milyon 350 bin euroyu kasasına koyacak.  

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.