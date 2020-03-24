Barcelona'nın hedefi Alex Telles

Barcelona'nın hedefinde Alex Telles var. Bu transfer gerçekleşirse, sarı kırmızılı ekip satış karının yüzde 10'unu alacak

İspanyol devi Barcelona'nın, 2014-2016 yılları arasında sarı - kırmızılı kulüpte forma giyen brezilyalı sol beki kadrosuna katmak için harekete geçtiği iddia edildi.

İspanyol basınında yer alan haberde Katalan ekibinin Alex Telles'in 40 milyon euroluk serbest kalma maddesini ödemeye hazır olduğu belirtildi.

Ayrıca 27 yaşındaki oyuncunun, kulübü Porto ile sözleşme yenilemeye yanaşmadığı ve Barcelona'da oynama konusunda istekli olduğu da ifade edildi.

Porto ile aralarındaki sözleşme gereği sarı - kırmızılılar, satış karının yüzde 10'unu alacak.

Galatasaray, transferin 40 milyon avroya gerçekleşmesi durumunda 33 buçuk milyon euroluk karın yüzde 10'u olan 3 milyon 350 bin euroyu kasasına koyacak.