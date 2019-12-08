Barcelona Messi'nin rekoruyla galip

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 16. haftasında sahasında Mallorca'yı 5-2 yenen Barcelona, liderliğini sürdürdü. La Liga tarihinde 35. kez "hat-trick" yapan Lionel Messi, Cristiano Ronaldo'yu geçti

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 16. haftasında Barcelona, Mallorca'yı ağırladı.

Barcelona'nın gollerini 7. dakikada Griezman, 17, 41 ve 83. dakikalarda Lionel Messi ve 43. dakikada Suarez attı.

Mallorca'nın gollerini ise 35 ve 64. dakikalarda 36' Budimir'den geldi.

Bu sonuçla puanını 34'e çıkaran Barcelona, liderliğini sürdürdü. Mallorca ise 14 puanda kaldı.

Messi'den bir rekor daha

Hafta içinde 6. kez "Altın Top" ödülünü alan Arjantinli Lionel Messi, Mallorca karşısındaki "hat-trick"i ile bir rekor daha kırdı. La Liga tarihindeki 35."hat-trick"ini yapan Arjantinli süper yıldız, Cristiano Ronaldo'yu geçti.

Barça ve Real'in 1 maçı eksik

Öte yandan Katalonya'daki olayların etkisiyle güvenlik sebebiyle 26 Ekim'den 18 Aralık'a alınan 10. haftadaki Barcelona-Real Madrid maçından dolayı her iki takımın da bir maç eksiği bulunuyor.