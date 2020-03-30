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Barcelona maaşlarda kesintiye gidiyor

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İspanya'nın Barcelona Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı tüm profesyonel branşlardaki sporcularının maaşlarında kesinti yapma kararı aldı

Barcelona maaşlarda kesintiye gidiyor

Barcelona Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Yönetim Kurulu'nun, gerçekleştirdiği görüşmeler sonrasında Kovid-19 salgının devam ettiği süre zarfından tüm sporcuların maaşlarında kesinti yapılması kararını aldığı bildirildi.

Futbolda A takımda sporcuların maaşlarında yüzde 70 oranında kesinti yapılacağını belirten Barcelona, bu şekilde diğer kulüp çalışanlarının maaşlarının tamamını almasının garanti edileceğini duyurdu.

Katalan kulübü, "sağlık krizinini yaşandığı bu olağanüstü dönemdeki anlayışlarından dolayı" tüm sporcularına teşekkür etti.

Barcelona'da sporcuların, Kovid-19 salgının sona ermesinin ardından maaşlarını yine tam olarak almaya devam edeceklerini açıklandı.

Bu arada konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Barcelona takım kaptanı Lionel Messi, maaşlarının yüzde 70 kesileceğini doğrulayarak, kriz yönetiminden dolayı kulüp yöneticilerini eleştirdi. Messi, "Kulübün içinden, bizi büyüteç altına sokmaya çalışanların olduğunu görmek bizi asla şaşırtmadı." diye yazdı.

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