Barcelona'dan Aubameyang hamlesi

Barcelona'dan, Pierre-EmerickAubameyang hamlesi... İspanyol devi, sakatlığı nedeniyle 4 ay sahalardan uzak kalacak Luis Suarez'in boşluğunu 30 yaşındaki futbolcuyla doldurmak istiyor

İspanyol devi Barcelona'nın forvet arayışları sürüyor.

Listenin en başında ise Pierre-EmerickAubameyang var.

Sakatlığı nedeniyle 4 ay sahalardan uzak kalacak LuisSuarez'in boşluğunu doldurmak isteyen Katalan ekibi, Gabonlu futbolcu için Arsenal'in kapısını çalacak.

Barcelona bu transfer için, Ada temsilcisini kiralık formülünü ile ikna etmeye çalışacak.

Ancak Pierre-EmerickAubameyang'ın Katalan ekibine transferi pek de kolay olmayabilir.

Zira Arsenal, takımın kaptanlığını da yapan golcü futbolcusunu bırakmak istemiyor.

2018 yılında İngiliz kulübüne transfer olan 30 yaşındaki forvet, 91 maçta 57 kez fileleri sarsarken, 13 kez de gol pası verdi.

Aubameyang'ın, Arsenal ile olan sözleşmesi 2021'de sona erecek.