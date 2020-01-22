banner255
banner69
Ocak, Gürcistan'dan takviye yaptı
Ocak, Gürcistan'dan takviye yaptı
132 0
94 0
 
Geçitkale Belediyesi’ne alkış
Geçitkale Belediyesi’ne alkış
480 0
Tüp gaza bir zam daha
Tüp gaza bir zam daha
198 0
Hamitköy'de, Kone ve Camara imzaladı
Hamitköy'de, Kone ve Camara imzaladı
184 0
Avustralya'yı bu kez de dolu vurdu
Avustralya'yı bu kez de dolu vurdu
58 0
Ağaçlar şöminelere kurban ediliyor
Ağaçlar şöminelere kurban ediliyor
36 0
banner374

Barcelona'dan Aubameyang hamlesi

banner27

Barcelona'dan, Pierre-EmerickAubameyang hamlesi... İspanyol devi, sakatlığı nedeniyle 4 ay sahalardan uzak kalacak Luis Suarez'in boşluğunu 30 yaşındaki futbolcuyla doldurmak istiyor

Barcelona'dan Aubameyang hamlesi

İspanyol devi Barcelona'nın forvet arayışları sürüyor.

Listenin en başında ise Pierre-EmerickAubameyang var.

Sakatlığı nedeniyle 4 ay sahalardan uzak kalacak LuisSuarez'in boşluğunu doldurmak isteyen Katalan ekibi, Gabonlu futbolcu için Arsenal'in kapısını çalacak.

Barcelona bu transfer için, Ada temsilcisini kiralık formülünü ile ikna etmeye çalışacak.

Ancak Pierre-EmerickAubameyang'ın Katalan ekibine transferi pek de kolay olmayabilir.

Zira Arsenal, takımın kaptanlığını da yapan golcü futbolcusunu bırakmak istemiyor.

2018 yılında İngiliz kulübüne transfer olan 30 yaşındaki forvet, 91 maçta 57 kez fileleri sarsarken, 13 kez de gol pası verdi.

Aubameyang'ın, Arsenal ile olan sözleşmesi 2021'de sona erecek.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.